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Общество

Нижегородская область полностью перешла на электронное оформление медицинских лицензий

11 июня 2021 15:46  [90] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" Татьяна Соловьева

Частные и государственные организации здравоохранения Нижегородской области с 1 января 2021 года начали переход в цифровой формат лицензирования в области медицины и фармацевтики. За полгода удалось полностью перевести оформление в электронный вид. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что поручение об этом было выдано премьер-министром Михаилом Мишустиным. В правительстве обосновали нововведение тем, что получение необходимых документов теперь будет занимать меньше времени, а сам процесс станет максимально прозрачным. При этом вся информация о выданных лицензиях должна быть открытой и общедоступной.

"Нижегородская область выполнила задачу и с 1 января 2021 года перевела оформление медицинских лицензий в электронный вид. Это значительно облегчает процедуру представителям частных клиник и государственных медучреждений", - добавил глава Минздрава. За это время оформлено уже 149 медицинских лицензий в электронном виде: 91 – на медицинскую деятельность, 55 – на фармацевтическую и три – на деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Начальник отдела лицензирования Минздрава Нижегородской области Любовь Апреликова сообщила, что раньше заявителю приходилось самостоятельно приходить в лицензирующий орган за бланком лицензии после того, как документ подпишет министр здравоохранения. Теперь организация может получить лицензию на электронную почту.

Выписка из реестра формируется и отправляется автоматически, сразу после внесения всех необходимых реквизитов в реестр. При этом, отметили в Минздраве, в соответствии с законодательством сведения в реестр вносятся в день регистрации приказа о предоставлении либо переоформлении лицензии.

"На официальном сайте лицензирующего органа размещены формы всех необходимых заявлений с приложениями, которые нужно скачать и заполнить. Кроме того, в помощь лицензиатам размещены опись документов, прилагаемых к заявлению, инструкции по заполнению заявлений, а также ссылка на сайт Самопроверка.рф", - добавила Любовь Апреликова.

Скачать форму документов можно на сайте Минздрава, в разделе "Вопросы лицензирования".

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Теги:
Медицина и здоровье
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