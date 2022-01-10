Экологические нарушения нашли на свалке радиоактивных отходов в Семёновском районе Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Росприроднадзор выявил нарушения природоохранного законодательства в деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Федеральный экологический оператор" (ФГУП "ФЭО") на территории Нижегородской области.

Данные нарушения были зафиксированы в ходе проведения плановой выездной проверки, которая проводилась на объектах предприятия по всей России в 2021 году, сообщили в ведомстве.

"Федеральный экологический оператор" – специализированная организация, профессионально занимающаяся обращением с отходами любых видов и классов опасности в масштабах всей страны. Кроме того, компания оказывает полный комплекс услуг по обращению с радиоактивными отходами.

Согласно информации, в Нижегородской области расположены две производственные площадки ФГУП "ФЭО". Обе они находятся на территории Семёновского района и относятся к I и II категории негативного воздействия на окружающую среду

Как рассказали в пресс-службе Росприроднадзора, изначально на одной из площадок планировалось утилизировать отходы I-IV классов опасности, для чего туда привезли мобильную термодеструкционную установку для термического обезвреживания отходов, а также термодемеркуризационная установка для удаления ртути из ртутьсодержащих ламп всех типов. Но данный рабочий процесс так и не был запущен.

Тем не менее, именно на данной площадке было выявлено более десятка нарушений экологических норм и требований, в том числе, отсутствие обязательной лицензии на осуществление деятельности по размещению отходов.

Суд в полном объёме поддержал позицию Росприроднадзора и вынес решение о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ.

Ряд нарушений природоохранного законодательства был выявлен и на втором объекте ФГУП "ФЭО" в Нижегородской области, который является пунктом хранения радиоактивных отходов. По каждому из них в отношении юридического и ответственных должностных лиц вынесены постановления о привлечении к административной ответственности. Общий размер штрафов превысил 1,1 млн рублей, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что нижегородская компания хранила на арендованной в городе территории радиоактивные вещества и отходы, тем самым загрязняя почву.