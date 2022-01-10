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Общество

Строительные работы начаты на всех участках трассы М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань"

21 января 2022 11:58  [134] Общество

Строительные работы начаты на всех участках трассы М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань", сообщает ГК "Автодор".

На устройстве земляного полотна, переустройстве коммуникаций, возведении искусственных сооружений задействовано почти 11 000 человек и более 4000 единиц строительной техники. На 192 искусственных сооружениях идет забивка свай, устройство монолитных конструкций опор, монтаж балок пролетных строений и бетонирование плит пролетных строений.

В сообщении отмечается, что на всех девяти этапах продолжается поставка и накопление инертных материалов для основного строительного сезона. Уже завезено 4,5 млн кубических метров песка, 1,02 млн кубических метров щебня и 5,206 млн кубических метров щебеночно-песчаной смеси.

Строительство М-12 входит в Комплексный план модернизации инфраструктуры.

Напомним, в Нижегородской области завершились подготовительные работы на объектах будущей автомагистрали М-12 "Москва - Казань". С начала нового года рабочие приступили непосредственно к строительству трассы.

Ранее госкомпания "Автодор" получила положительное заключение на проектно-сметную документацию по I, II и III этапам строительства трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Общая их протяжённость — более 226 км.

СПРАВКА:
Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

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Теги:
Дороги м-12 Строительство
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