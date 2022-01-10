Комитет по строительству Думы Дзержинска поддержал снижение коэффициентов для расчета аренды муниципальных земельных участков Общество

Комитет по строительству Думы Дзержинска поддержал снижение коэффициентов для расчета аренды муниципальных земельных участков, сообщает пресс-служба гордумы города химиков.

На очередном заседании комитета по строительству, архитектуре и рациональному землепользованию депутаты Евгений Монахов, Алексей Бугров, Наталия Мигунова, Виктор Панов, Михаил Богоявленский, Михаил Умнягин под председательством Юрия Шахунца рассмотрели повестку из шести вопросов.

В частности, единогласно было одобрено предложение администрации снизить в 2022 году коэффициент индексации для расчета аренды за муниципальные земельные участки с 2,72 до 1,04. В отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, такой коэффициент на текущий год установлен Правительством региона.

По мнению авторов проекта, такое решение позволит сбалансировать интересы арендодателя и арендаторов, для которых в два предыдущих года плата за землю была существенно повышена в связи с перерасчетом кадастровой стоимости земли.

Проект решения вынесен на январское заседание Думы. В случае его принятия, арендная плата для арендаторов муниципальных земельных участков будет снижена по сравнению с 2021 годом. В настоящее время действует 60 договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Представитель городской прокуратуры изложил депутатам инициативу контролирующего органа по внесению изменений в положения о лесном и о земельном контроле. В частности, предложено дополнить документы нормами, предусматривающими реализацию риск – ориентированного подхода. Такие коррективы позволят проводить органам муниципального контроля плановые проверки. На текущий момент нормативные акты предусматривают лишь внеплановые проверки, которые необходимо согласовывать с органами прокуратуры.

В ходе обсуждения было отмечено, что стоит дифференцированно подходить к разным видам контроля, учитывать число возможных объектов проверки. Депутаты приняли решение, аналогичное принятому коллегами из комитета по городскому хозяйству. И поручили администрации проанализировать предложение прокуратуры и сформулировать при необходимости критерии риск-ориентированного подхода муниципального лесного контроля. Вопрос вновь будет рассмотрен в сентябре.