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Общество

Комитет по строительству Думы Дзержинска поддержал снижение коэффициентов для расчета аренды муниципальных земельных участков

21 января 2022 13:45  [81] Общество

Комитет по строительству Думы Дзержинска поддержал снижение коэффициентов для расчета аренды муниципальных земельных участков, сообщает пресс-служба гордумы города химиков.

На очередном заседании комитета по строительству, архитектуре и рациональному землепользованию депутаты Евгений Монахов, Алексей Бугров, Наталия Мигунова, Виктор Панов, Михаил Богоявленский, Михаил Умнягин под председательством Юрия Шахунца рассмотрели повестку из шести вопросов.

В частности, единогласно было одобрено предложение администрации снизить в 2022 году коэффициент индексации для расчета аренды за муниципальные земельные участки с 2,72 до 1,04. В отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, такой коэффициент на текущий год установлен Правительством региона.

По мнению авторов проекта, такое решение позволит сбалансировать интересы арендодателя и арендаторов, для которых в два предыдущих года плата за землю была существенно повышена в связи с перерасчетом кадастровой стоимости земли.
Проект решения вынесен на январское заседание Думы. В случае его принятия, арендная плата для арендаторов муниципальных земельных участков будет снижена по сравнению с 2021 годом. В настоящее время действует 60 договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Представитель городской прокуратуры изложил депутатам инициативу контролирующего органа по внесению изменений в положения о лесном и о земельном контроле. В частности, предложено дополнить документы нормами, предусматривающими реализацию риск – ориентированного подхода. Такие коррективы позволят проводить органам муниципального контроля плановые проверки. На текущий момент нормативные акты предусматривают лишь внеплановые проверки, которые необходимо согласовывать с органами прокуратуры.

В ходе обсуждения было отмечено, что стоит дифференцированно подходить к разным видам контроля, учитывать число возможных объектов проверки. Депутаты приняли решение, аналогичное принятому коллегами из комитета по городскому хозяйству. И поручили администрации проанализировать предложение прокуратуры и сформулировать при необходимости критерии риск-ориентированного подхода муниципального лесного контроля. Вопрос вновь будет рассмотрен в сентябре.

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Теги:
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