Эксперт-мониторинг событий с 14 по 22 января 2022 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.



Федеральная тема – Мятеж в Казахстане.

Как отметил член попечительского совета "Минин – центра", д.пол.н, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, член Совета по науке при Министерстве культуры РФ Сергей Черняховский, с Казахстаном все остается не вполне ясным: некая мозаика составляющих. Тем более что сам кризис по времени почти совпал с 35-летием событий декабря 1986 года, тогда националистические похожие волнения прошли по поводу избрания, по настоянию Горбачева, первым секретарем ЦК Компартии Казахстана Геннадия Колбина, не имевшего отношения к республике, вместо еще сталинского выдвиженца и соратника Брежнева Динмухамеда Кунаева.

Его естественным преемником считался на тот момент молодой председатель Совета министров Казахской ССР Нурсултан Назарбаев. И на экспертном уровне подчас звучало и звучит мнение о том, что именно Назарбаев имел тогда отношение к этим выступлениям. Так это или нет – вопрос отдельный.

Понятно, что непосредственным поводом к трагическим событиям января 2022 года стало наглое повышение властями Казахстана цены на газ вдвое, что означало, по цепочке, рост цен практически на все – подорожание горючего означает подорожание транспорта и товаров, а значит – резкое падение уровня жизни обычных людей.

Но, кроме повышения цены, составной кризиса стали вооруженные выступления экстремистских сил, смещение Назарбаева с оговоренной условиями транзита, должности председателя Совета национальной безопасности, явный конфликт между элитными кланами республики, практически боевые действия в основных административных центрах страны с участием иностранных боевиков. Далее - срочное обращение нового президента за военной помощью к странам-участникам ОДКБ, первый в истории этой организации и молниеносный ввод войск, взявших под охрану инфраструктурные и правительственные объекты Казахстана. И все это – в считанные дни кануна российско-американских переговоров по гарантиям обеспечения взаимной безопасности. И все самозначимо, и в одном потоке.

Если говорить о первом, о двойном повышении цены на топливо – само по себе это - властный грабеж населения. За такие вещи власть должна отвечать, а те, кто решение о подобном повышении цен принимает, сами должны рассматриваться минимум как диверсанты и воры. И граждане страны имеют полное право предъявлять власти, повышающей цены, свои претензии, что почти дословно прописано во Всеобщей Декларации прав человека: "чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения". А повышение цены на значимые товары и есть не что иное, как форма угнетения.

Тем более, что повышение цены обосновывалось стремлением избежать убытков компаний-поставщиков газа и переходом на полностью рыночные условия ценообразования. Власть в Казахстане, столкнувшись с протестами, отступила и вернула прежние цены, а президент Токаев отправил виновное в повышении цен правительство в отставку.

Только когда кризисный ход событий запущен, он не останавливается одномоментно. И если кризис возник, всегда появляются те, кто хочет его использовать и найти в нем свое место. Хотя нельзя отвергать и версию о том, что само повышение цен было организовано частью элитных кланов, стремящихся повлиять и отреагировать на изменение баланса сил в политике.

Когда в марте 2019 года в Казахстане председатель Сената Токаев на посту президента сменил Назарбаева, за последним были сохранены должности главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан", председателя Ассамблеи народа Казахстана, а также члена Конституционного совета Казахстана.

Токаев становился временным президентом и должен был занимать пост до конца срока президентских полномочий Назарбаева. Самого Токаева на посту председателя Сената сменила дочь Назарбаева Дарига, подчас рассматривавшаяся как возможный будущий преемник отца. Только Токаев изменил правила и объявил о проведении досрочных президентских выборов в июне 2019 года и окончательно закрепил за собой этот пост.

В мае 2020 года Токаев сместил Даригу Назарбаеву с поста председателя Сената. В июне 2021 года он вместо Назарбаева занял пост председателя Ассамблеи народов Казахстана, в ноябре – пост председателя правящей партии, в январе 2022 – посту председателя Совета безопасности.

Назарбаев шаг за шагом терял (или отдавал) свои должности, оставленные ему по условиям передачи власти Токаеву, но даже если он и отдавал их по взаимному согласию, это означало ослабление тех групп и кланов, которые были сильны в его президентство.

В ходе и после мятежей зашла речь о причастности части властных структур к кризисным событиям и городским мятежам и в госизмене обвинен один из ближайших соратников Назарбаева, Карим Масимов, в прошлом – его помощник, а с 2007 года занимавший первые должности в окружении бессменного первого президента. Шли слухи, что 4 января Масимов заявил Токаеву, что тот утратил доверие семьи Назарбаевых и должен уйти в отставку. 5 января Назарбаев был смещен с должности председателя Совета безопасности, после чего распространились слухи о его бегстве вместе семьей за границу, но через три дня, к 8-му января, он выступил с поддержкой Токаева и призвал к сплочению вокруг последнего. Правда, это произошло после того, как в Республику начали прибывать войска ОДКБ, поддержавшие Токаева, а государства-участники, как говорили, потребовали от последнего гарантий неприкосновенности семьи первого президента.

На фоне этих противостояний среди протестующих главную роль начали играть иностранные боевики, а их действия почти сразу стали приобретать знакомый еще по Украине организованный характер. Кто их призвал или послал - Масимов, Эрдоган, Гюлен или спецслужбы США – уже детали. Во всяком случае, пожар в Казахстане в канун переговоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности означал, что Россия выходит на них с политически ослабленными позициями и горящим тылом.

И наоборот, то, что внезапно оказалось, что ОДКБ действительно существует и способен к стремительному и эффективному действию, стало означать, что Россия выходит на переговоры, демонстрируя своим оппонентам очередной успех. А учитывая, что одним из публично озвучиваемых со стороны этих оппонентов вопросов заявлен вопрос об Украине, действия в Казахстане выглядят актом предупреждения о возможных действиях и в этой стране.

Единственно, что вызывает вопросы и сомнения – это утвердившаяся практика разных сторон любые силовые действия своих оппонентов объявлять "терроризмом". Все-таки мятеж, революция, восстание, даже бунт, как к ним ни относиться – это не терроризм. Это не к его оправданию либо их осуждению – просто это разные вещи. Штампованное обвинение любого врага в терроризме лишает смысла и борьбу с терроризмом. Подобно тому, как неофашистский режим современной Украины объявляет терроризмом борьбу антифашистов на Востоке республики.

Мятеж, который был в Казахстане – это не терроризм. Массовые беспорядки и попытка государственного переворота – не террор. Хотя включать в себя его они подчас могут и включают, что было видно в Казахстане на примерах звериной жестокости со стороны боевиков.

Оказалось, что ОДКБ существует – конечно, хорошо. Только лучше было бы, если помощь была оказана не только Казахстану, но и восемь лет назад Украине, которая хоть и не входит в перечень стран, подписавших ОДКБ, но могла бы рассчитывать на помощь России в случае официального обращения Президента Украины Януковича (как это было в Сирии). Потому что в Киеве было ровно такое же участие внешних сил, уничтожившее украинскую государственность и национальный суверенитет республики.

Сделаны ли выводы сегодняшним государственным руководством Нурсултана (Астаны, Акмолы, Целинограда)? Судя по новым назначениям - если и сделаны, то некорректные по отношению к стране, спасшей их от судьбы Саддама Хусейна и Муамара Каддафи.

Военная составляющая нашей внешней политики прошла проверку активным действием (боем). В мирное же время надо предлагать союзным государствам перспективное будущее, вовлекая их в идеологическую парадигму коллективного развития. Осталось только разработать собственную идеологию.

Региональная тема – Компетенции нижегородцев растут

Как отметил эксперт "Минин-центра", д.и.н., доцент ННГУ им. Н.И. Лобачевского и НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Артём Фоменков, региональный центр компетенций Нижегородской области получил высокую оценку на федеральном уровне. Рейтинг, составляемым Федеральным центром компетенций, включает в себя 9 значимых показателей. Средневзвешенное значение у Нижегородского РЦК составило 9,74 по 10-балльной шкале. Ближайшие конкуренты отстали минимум на 1 балл.

Важнейшим направлениям деятельности РЦК Нижегородской области является обучение так называемому "бережливому производству". Последнее уже давно зарекомендовало себя с самой положительной стороны – в том числе в наиболее промышленно развитых странах (в первую очередь в Японии, где и зародился кайдзен, основынный на оптимизации работы каждого сотрудника и упоре на нужды потребителей). На нижегородских промышленных предприятиях технологии бережливого производства (кайдзена) активно внедряются в последние годы. Сотрудники, успешно прошедшие обучение по соответствующим программам, востребованы на рынке труда в регионе.

Признание заслуг РЦК Нижегородской области свидетельствует об успешном выполнении в регионе национального проекта "Производительность труда", рассчитанного до 2024 года и ориентированного на подъём несырьевых отраслей российской экономики. Можно говорить о том, что Нижегородская область восстанавливает свои позиции в качестве развитого промышленного центра, каковой она была в советские годы.

Вместе с тем, следует признать, что сами по себе позиции в рейтингах, равно как и цифры обученных или прошедших переподготовку пусть даже и по самому бережливому производству не дают полноценных оснований для гордости. Они – эти локальные успехи – должны вести, во-первых, к тому, чтобы Нижегородская область стала, как и раньше регионом-донором федерального бюджета и, во-вторых, к реальной диверсификации отечественной экономики и её независимости от сырьевого экспорта

Муниципальная тема – Проект террасного парка в Почаинском овраге Нижнего Новгорода

Эксперт "Минин-центра", директор Архитектурно-ландшафтного центра "Архиленд", канд. арх., академический советник РАЕН Ольга Воронина, считает, что Почаинский овраг - ценный исторический ландшафтный комплекс центра Нижнего Новгорода. Велика его значимость как туристического места. Живописные виды на кремль и застройку разных времен с бровок откосов оврага, Почаинского бульвара, пешеходного моста и Лыковой дамбы придают этому месту особую значимость. Овраг представляет собой важный фрагмент экологического каркаса города и повышает природную связанность окружающих ландшафтов, биоразнообразие, экологическую устойчивость и, следовательно, положительно влияет на здоровье жителей. Создание в овраге зеленого парка для отдыха и прогулок с сохранением рельефа и важных исторических особенностей места важный шаг в формировании нижегородской ландшафтной культуры. Застройка и засыпка его недопустима. Проект террасного парка явно не будет легким и до его начала следует выполнить инженерные изыскания, определить условия, при которых склоны оврага могут быть устойчивы и при этом сохранить свою существующую геометрию. Очень хочется знать все про речку Почайну. На какой глубине протекает, сколько воды несет, как изменяется ее сезонный режим. Качество воды и возможности для ее очистки с помощью растений.

Известные нам мировые тенденции ориентированы на раскрытие русел ранее спрятанных в коллекторы малых городских рек и раскрытие русла реки Почайны может дать нам шанс внести в эту тенденцию свой посильный вклад. Такое решение, безусловно, самым благостным образом отразится на здоровье жителей, предоставив им возможность прогулок у воды в тишине и спокойствии в самом центре города. Каким способом удастся достать воду пока не ясно. Но здесь важна цель и если ее поставить, то инженерное решение найдется. Формирование принципов использования Почаинского оврага задача для городского сообщества. Обсуждение подходов и различных точек зрения может предоставить горожанам возможность сохранить и другие малые речки, создать вдоль них линейные парки или хотя бы комфортные прогулочные маршруты. Большая команда местных квалифицированных специалистов, ориентированная на здоровые цели устойчивого развития, а не на интересы застройщика-временщика может дать нам надежду на то что Парк в Почаинском овраге, да еще и с рекой на дне не миф. Как река может повлиять на устойчивость склонов специалисты инженеры и гидрогеологи решат, и сейчас важно, чтобы эти цели были сформулированы обществом в качестве технического задания на проектирование. Опыт в этом смысле накоплен и в нашей стране и не только.

В нашем городе накоплен опыт работы со сложным рельефом и именно рельеф, и реки делает Нижний Новгород столь привлекательным. Поэтому парк в Почаинском овраге даже без особого террасирования органично вплетется и исторический облик и обогатит его. Проход под Лыковой дамбой представляется возможным. Но могу предположить, что предварительно придется проводить археологические изыскания. С точки зрения посадки по склонам красивых растений и устройства прогулочных аллей Почаинский овраг предоставляет интересные возможности. У воды могут быть красивые ивы, цветущие водные и прибрежно-водные растения, на склонах можжевельники, спиреи, барбарисы - как укрытие для птиц и мелких животных, на бровках сосны. Вот уже и размечтались…

Справка: За проект парка в Почаинском овраге с открытой речкой Почаинской АЛЦ "Архиленд" получил бронзовый диплом на Национальной премии по ландшафтной архитектуре в Москве в 2021 году.