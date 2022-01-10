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Общество

Проект террасного парка в Почаинском овраге разработают специалисты ННГАСУ

17 января 2022 13:50  [181] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Специалисты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета приступили к подготовке проекта террасного парка в Почаинском овраге.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, представители ННГАСУ победили в конкурсе и уже начинали разработку документации по планировке территории и проектно-изыскательским работам в овраге.

В состав команды специалистов вошли завкафедрой архитектурного проектирования Анна Гельфонд, главный архитектор проекта архитектурной мастерской Дмитрий Иванов, главный инженер проекта УЭР Алексей Шапошников, доцент кафедры ЮНЕСКО Александр Иванов. Также к ним присоединились руководитель архитектурного бюро "ГОРА" Станислав Горшунов и руководитель проектного отдела архитектурно-ландшафтного центра "Архиленд" Анна Кавалаглио.

Напомним, на реконструкцию Почаинского оврага Нижнему Новгороду выделены средства инфраструктурного кредита в размере более 1,6 млрд рублей. Правительство внесло изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки, чтобы парк официально стал зелёной зоной.

Создание террасного парка в Почаинском овраге является частью проекта редевелопмента Започаинья. Ранее нижегородцам был представлен мастер-план работ. Необходимые для его создания исследования проводили АБ "Рождественка" и консорциум из ООО "Ленгипрогор", Фонда "ЦСР "Северо-Запад" и ООО "СиСофт НН".

ННГАСУ предстоит подготовить проект по инженерной защите склонов, реконструкции коллектора дождевой канализации, созданию ландшафтного парка. Заключение госэкспертизы на проект планируется получить до 30 ноября 2022 года.

Параллельно была создана экспертная комиссия при Минграде Нижегородской области, в которую вошли экологи, ландшафтные дизайнеры и архитекторы, представители общественных организаций. Они будут курировать проект на всех его этапах. В частности, эксперты уже рекомендовала провести анкетирование нижегородцев и собрать пожелания по преобразованию Почаинского оврага.

Ранее сообщалось, что обсуждается возможность выведения засыпанной ранее реки Почайна на поверхность. Также рассматривается устройство пешеходного тоннеля под Лыковой дамбой для обеспечения связности двух частей Почаинского парка.

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Теги:
Благоустройство ннгасу Почаинский овраг
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