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Общество

Учащихся аварийной школы №3 в Арзамасе распределят по другим учебным заведениям

21 января 2022 15:42  [66] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Учащиеся и педагоги арзамасской школы №3, здание которой было признано аварийным, продолжат учебный процесс в других учебных заведениях города. Об этом стало известно по итогам совещания с участием главы Минобра Нижегородской области Ольги Петровой и мэра Арзамаса Александра Щелокова.

Школа была построена более 80 лет назад - в 1939 году. Проведённое недавно обследование определило аварийное состояние фундамента и ряда несущих конструкций. По заключению экспертов, капитальный ремонт или реконструкция здания признаны экономически нецелесообразными.

Исходя из соображений безопасности, члены городской комиссии по ЧС приняли решение о закрытии школы и распределении детей и педагогов в другие учебные заведения с 24 января.

Как отметила министр образования Нижегородской области Ольга Петрова, аварийное состояние школы несёт в себе риски для детей и персонала. Для решения ситуации прорабатывается несколько вариантов перераспределения детей. Чтобы снизить нагрузку на учащихся среднего и старшего звена, занимающихся во вторую смену, рассматривается вариант размещения и в Арзамасском филиале ННГУ.

Планируется, что ученики начальных классов продолжат обучение в арзамасском Лицее, а ученики 5-11 классов - в школе № 12.

Как уточнили в правительстве Нижегородской области, по состоянию на январь 2022 года, в школе № 3 числятся 845 учащихся и 81 сотрудник, из них 49 - педагоги.

В будущем, на территории аварийной школы планируется разместить другой социальный объект, который там возможно построить по современным нормативам.

Также, по словам Александра Щёлокова, будет поднят вопрос об ускорении разработки проектно-сметной документации и строительстве новых школ в возможно короткие сроки.

Напомним, более 2 млрд рублей федеральных средств будет выделено Арзамасу на новые школы.

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Теги:
Арзамас Образование Школы
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