Почти 300 га будет отведено под жилую застройку на территории Запрудновского сельсовета Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Жители Запрудновского сельсовета Нижегородской области поддержали предложения об актуализации генплана

В администрации Запрудновского сельсовета Кстовского района состоялись публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план сельского поселения. Принятие изменений позволит развивать на территории индивидуальную жилую застройку и определить территории под будущие социальные объекты, отметили в правительстве Нижегородской области.

В настоящее время разработаны проекты комплексной актуализации генеральных планов сельских поселений Афонинского, Большеельнинского, Большемокринского, Запрудновского и Новоликеевского сельсоветов. Они необходимы для актуализация сведений о планируемых объектах социальной инфраструктуры, установлении границ населённых пунктов, уточнения и изменения функционального назначения территорий с учетом фактического землепользования.

В частности, зонирование уточнено в отношении более 900 земельных участков - это порядка 15% от общей территории этих сельских поселений.

Согласно информации, проект генплана Запрудновского сельского поселения предусматривает развитие индивидуальной жилой застройки на площади 294,71 га: в с. Запрудное - 67,03 га, с.Шава - 77,61 га, д.Кувардино - 122,05 га, д.Голошубиха - 28,02 га. Объём нового жилого фонда на указанных территориях составит 147,355 тыс. кв. м. До 2042 года общий объём жилого фонда в поселении вырастет до 328,89 тыс. кв. м.

Проект генплана предусматривает строительство и реконструкцию социальных объектов, выделение функциональных зон рекреационного назначения (117,05 га) и озелененных территорий общего пользования (6,22 га).

Кроме того, для реализации программы "Формирование комфортной городской среды" в селе Запрудное, деревне Долгая Поляна и в селе Варварское выделены территории под скверы.

Жители, принявшие участие в публичных слушаниях, поддержали предложения проекта генерального плана о размещении детских садов, школ, спортивных сооружений и объектов здравоохранения.