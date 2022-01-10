За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
21 января 2022 16:30  [85] ВТБ Лизинг возобновил работу по программе льготного лизинга дорожно-строительной техники
21 января 2022 16:17  [86] Специалисты АПЗ им. Пландина выиграли грант конкурса молодёжных проектов и инициатив "Молодой Арзамас"
21 января 2022 14:23  [129] Кредитный портфель малого и среднего бизнеса банка "Открытие" вырос за 2021 год на 40%
21 января 2022 10:22  [173] Кстовским тепловым сетям Нижегородского филиала Т Плюс исполняется пять лет
20 января 2022 19:05  [368] Более 2,7 тысячи льготных лицензий на отечественное ПО получили малые и средние предприятия Нижегородской области
20 января 2022 17:03  [332] ВТБ Лизинг нарастил автомобильные продажи на четверть в 2021 году
20 января 2022 16:19  [292] Группа ВТБ: в 2022 году темп роста цен на недвижимость снизится минимум втрое
20 января 2022 15:43  [284] Банк "Открытие": 12% жителей ПФО никогда не брали кредиты
20 января 2022 15:15  [298] ЕРКЦ напоминает о важности своевременной передачи показаний приборов учета
20 января 2022 09:27  [420] Проект "Автолавки в село" позволил обеспечить товарами жителей более 130 отдаленных населенных пунктов Нижегородской области
Бизнес

ВТБ Лизинг возобновил работу по программе льготного лизинга дорожно-строительной техники

21 января 2022 16:30  [85] Бизнес

ВТБ Лизинг вновь начал заключать сделки по государственной программе субсидирования дорожно-строительной техники Министерства промышленности и торговли РФ. Компания присоединилась к проекту в феврале 2021 года и теперь возобновила работу по новым лимитам.

Как сообщает пресс-служб компании, субсидия позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обновлять и пополнять парк спецтехники со скидкой до 15%. Программа распространяется на новую грузовую технику и самоходные машины, которые произведены не ранее 2019 года и соответствуют требованиям Минпромторга.

Лизинговая компания предоставляет покупателям техники скидку до 15% от ее цены (с учетом НДС), если машина передается на территории Дальневосточного или Сибирского федеральных округов, республик Карелия или Коми, Архангельской, Калининградской или Мурманской области, а также Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. В остальных случаях размер скидки ограничен 10%. Скидка учитывается при внесении авансового платежа, в дальнейшем эти затраты компенсируются лизинговым компаниям за счет средств федерального бюджета. Срок лизинга по программе - от 12 до 60 месяцев.

В 2021 году ВТБ Лизинг реализовал более 200 единиц спецтехники в рамках специализированной программы льготного лизинга Минпромторга России. Общая сумма субсидии, которую компания транслировала своим клиентам, составила 139 млн рублей. С государственной поддержкой клиенты компании чаще всего брали самосвалы и автобетоносмесители, популярностью также пользовались прицепы и полуприцепы, погрузчики и автокраны.

"Государственные программы поддержки лизинга являются эффективными стимулами для обновления парков российских компаний. Спецтехника пользуется стабильным спросом у наших клиентов, многие из которых участвуют в реализации национальных инфраструктурных проектов, занимаются строительством дорог и зданий, работают в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Многие из них ждали возобновления действия субсидии Минпромторга и теперь смогут получить необходимую технику на выгодных условиях, перенаправив средства на другие задачи по развитию бизнеса", - отметил начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.

Подать заявку на получение дорожно-строительной техники в лизинг на льготных условиях юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки ВТБ Кредит
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph