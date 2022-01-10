Один человек погиб на пожаре в Чкаловске.
По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, в Центр управления в кризисных ситуациях 21 января поступил сигнал о ЧП в г.о.г. Чкаловск.
Горел личный жилой дом.
Известно, что один человек погиб.
В ликвидации последствий пожара от МЧС участвовали 11 человек и 4 единицы техники.
Ранее сообщалось, что в Ветлуге на пожаре в жилом доме погибли двое мужчин.
Причиной пожара может быть неисправность печного отопления.
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