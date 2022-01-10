Один человек погиб на пожаре в Чкаловске Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Один человек погиб на пожаре в Чкаловске.

По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, в Центр управления в кризисных ситуациях 21 января поступил сигнал о ЧП в г.о.г. Чкаловск.

Горел личный жилой дом.

Известно, что один человек погиб.

В ликвидации последствий пожара от МЧС участвовали 11 человек и 4 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Ветлуге на пожаре в жилом доме погибли двое мужчин.

Причиной пожара может быть неисправность печного отопления.