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Экономика

Куриные яйца в Нижегородской области подешевели на 4%

22 января 2022 11:57  [2] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

С 10 по 14 января средняя цена на куриные яйца уменьшилась на 4%.

Если ранее стоимость десятка яиц составляла 83,64 рубля, то в конце указанного периода данный показатель вышел на отметку в 80,28 рубля.

Также стали меньше стоить вермишель, пшено и молоко – цена соответственно уменьшилась на 3,8%, 1,5%, 1,1%, сообщили в областном минэкономразвития со ссылкой на данные службы статистики.

Подешевела полукопченая и варено-копченая колбаса – с 10 по 14 января стоимость килограмма изменилась с 448,72 рубля до 443,98 рубля.

Снижение цен также зафиксировано на свинину, баранину, пшеничную муку и морковь.

Ранее сообщалось, что около 90 млн штук яиц в месяц планируется производить в Нижегородской области к 2025 году.

Планируется, что за год этот показатель достигнет 1,1 млрд штук.

В настоящее время Нижегородская область полностью обеспечивает себя куриным яйцом (по итогам минувшего года производство составило порядка 120% от плана).

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Теги:
Продовольствие Цены
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