Служба занятости в Нижегородской области проведёт линию "Партнер" 27 января Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Служба занятости в Нижегородской области проведёт линию "Партнер" 27 января.

Мероприятие будет проходить с 10:00 до 12:00.

Желающие смогут задать о возможностях использования Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России".

Звонить следует по телефонам: 8 (831) 234-07-16 доб. 3208; (831) 234-07-16 доб. 328.

Организаторами линии выступают управление по труду и занятости населения Нижегородской области, центры занятости населения региона.

Ранее сообщалось, что почти 3 тысячи новых рабочих мест планируется создать в Нижегородской области в рамках реализации 165 инвестпроектов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Заявки на выделение земельных участков для них одобрил совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области с января по июнь 2021 года.

Общий объём инвестиций по этим проектам составит 143,5 млрд рублей.

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