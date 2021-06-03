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Почти 3 тысячи новых рабочих мест планируется создать в Нижегородской области

30 июня 2021 17:15  [31] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Почти 3 тысячи новых рабочих мест планируется создать в Нижегородской области в рамках реализации 165 инвестпроектов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Заявки на выделение земельных участков для них одобрил совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области с января по июнь 2021 года. Общий объём инвестиций по этим проектам составит 143,5 млрд руб.

Глеб Никитин отметил положительную тенденцию, когда всё больше инвесторов выбирают наш регион для реализации своих планов. Большинство из уже одобренных проектов направлено на развитие обрабатывающих производств: металлургии, химической и деревообрабатывающей отрасли, производства строительных материалов. Кроме того, инвесторы часто подают заявки на участки под реализацию проектов с социальной направленностью: например, под строительство спортивных и медицинских диагностических комплексов.

Глава региона добавил, что реализация новых инвестпроектов – это и новые рабочие места, и дополнительные налоговые поступления в бюджет, которые можно направить на развитие инфраструктуры и в целом улучшение жизни граждан.

Наиболее крупные проекты планируют реализовать АО "ЦНИИ "Буревестник" (производственно-экспериментальный комплекс в Нижнем Новгороде, объём инвестиций – 3,6 млрд рублей), ООО "Нижегородский завод СПГ" (комплекс по производству сжиженного природного газа в Дзержинске, объём инвестиций – более 642 млн рублей), ООО "Альфадорремстрой" (комплекс по изготовлению приборов учета, контроля тепло- и водопотребления в Нижнем Новгороде, объём инвестиций – порядка 533 млн рублей), ООО "ЯРТРО" (комплекс изготовления профнастила и металлочерепицы в Нижнем Новгороде, объём инвестиций – около 680 млн рублей).

СПРАВКА:
Подать заявку на совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области можно через официальный сайт регионального министерства имущественных и земельных отношений (gosim-no.ru). На сайте указаны требования к заявителю (юридическому лицу), инвестиционному проекту, а также к оформлению документов.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область впервые вошла в ТОП-10 в Национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ Агентства стратегических инициатив, заняв 6 место.

При этом, объём инвестиций в основной капитал всех предприятий региона за январь-март 2021 года вырос на 25,3% в сопоставимых ценах и составил 51,1 млрд рублей. Рост инвестиционной активности отмечается в металлургии, производстве автотранспортных средств, бумаги и минеральной продукции, в частности, в сфере выпуска стекла.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что создание и развитие делового и инвестиционного климата – один из приоритетов деятельности правительства.

Напомним, 30 июня 2021 года состоялась Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой обсуждалась в том числе проблема рынка труда и занятости населения. "Безработица в России выросла до 5,9%, перед правительством стоит задача вернуться на допандемийный уровень", – подчеркнул Владимир Путин.

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Теги:
Инвестиции Правительство Нижегородской области Производство
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