Интерактивное оборудование на сумму более 30 млн рублей получит строящаяся школа в Богородском районе Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев Интерактивное оборудование на сумму более 30 млн рублей получит строящаяся школа в Богородском районе Нижегородской области. Поставки включают 78 интерактивных досок, 78 проекторов, 5 сенсорных устройств ввода, сообщает НТА-Приволжье. В январе на аукционе был определен поставщик оборудования - ИП Литвинов М.А (Москва). Предложенная им цена – 30027964,44 рубля. Срок поставки оборудования для школы на 1500 мест – не позднее 28 февраля. Источником финансирования являются средства адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2021-2023 гг.

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