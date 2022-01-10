БК "НН" ушел на карантин из-за коронавируса.
Как сообщает пресс-служба клуба, 21 января было организовано тестирование на выявление COVID-19.
Часть анализов показала положительный результат.
О ситуации команда уведомила руководство Единой Лиги ВТБ, а также представителей клуба "Локомотив-Кубань", с которым у БК "НН" была намечена встреча.
Согласно предоставленной информации, 22 января было проведено дополнительное ПЦР-тестирование.
Как сообщили в БК "НН", в соответствии с требования Роспотребнадзора команда вынуждена уйти на карантин. В связи с этим вылет на игру в Краснодар отложен.
Сейчас "Нижний Новгород" ждет решения Единой Лиги ВТБ о дальнейших действиях.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за 21 января было подтверждено 1358 случаев заражения COVID-19.
Таким образом, на 22 января в регионе зарегистрировано 241392 случая ковида.
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