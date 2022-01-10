Медики озвучили последние данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области

Фото: НИА Нижний Новгород
За минувшие сутки в Нижегородской области подтверждено 1358 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Таким образом, на 22 января в регионе зарегистрировано 241392 случая ковида.
Вылечились в общей сложности 224260 человек, в том числе 35 человек за прошедшие сутки.
Скончались 10339 человека, в том числе 29 человек за минувшие сутки.
Напомним, что десять случаев заражения новым штаммом "омикрон" было выявлено в Нижегородской области.
Ранее Глеб Никитин заявил, что в Нижегородской области в связи с риском заражения новым штаммом вируса "омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.
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