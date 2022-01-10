Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
23 января 2022 13:11  [69] Нижегородцы смогут задать вопросы о порядке получения повторных свидетельств в органах ЗАГС
23 января 2022 10:32  [171] Горячую линию организуют для информирования нижегородцев о возможностях профобучения
22 января 2022 15:03  [983] Медики озвучили последние данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области
22 января 2022 10:09  [426] Более двух тысяч километров дорог планируется отремонтировать в Нижегородской области за три года
21 января 2022 18:59  [611] Количество вывезенного с улиц Нижнего Новгорода снега уже в два раза превысило прошлогодние показатели
21 января 2022 18:14  [450] Юрий Шалабаев поздравил со столетним юбилеем участницу Великой Отечественной войны Марию Ряшкину
21 января 2022 17:44  [2519] Автостанцию "Сенную" снесут для строительства метро в Нижнем Новгороде
21 января 2022 17:08  [992] Надземный пешеходный переход на Сормовском шоссе построят в 2023 году
21 января 2022 16:26  [368] Евгений Люлин: Всегда приятно, когда удаётся кому-то помочь или исполнить заветную мечту
21 января 2022 16:10  [394] Нижегородское гала-шоу "Начало нового" получило международную премию EFEA Awards
Общество

Нижегородцы смогут задать вопросы о порядке получения повторных свидетельств в органах ЗАГС

23 января 2022 13:11  [69] Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородцы смогут задать вопросы о порядке получения повторных свидетельств в органах ЗАГС. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Согласно информации, на сайте главного управления ЗАГС региона с 26 по 28 января будет работать тематическая интернет-линия: "Порядок получения повторных свидетельств и иных документов, подтверждающих наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЗАГС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph