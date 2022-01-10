НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Нижегородцы смогут задать вопросы о порядке получения повторных свидетельств в органах ЗАГС. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Согласно информации, на сайте главного управления ЗАГС региона с 26 по 28 января будет работать тематическая интернет-линия: "Порядок получения повторных свидетельств и иных документов, подтверждающих наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния".
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