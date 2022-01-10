Котлован для метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде начнут копать весной Общество

Котлован для метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде начнут копать весной

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Котлован для метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде начнут копать весной. Об заявил заместитель губернатора Сергей Морозов в эфире телекомпании "Волга".

Вероятным сроком, по его словам, является апрель-май 2022 года.

"Станция "Площадь Свободы" позволяет сократить и протяжённость строительства метрополитена - это немаловажно. Это, в первую очередь, экономика - позволяет сократить и оптимизировать количество строительных площадок: с девяти до четырёх, а это значит и воздействие на окружающую среду. Она практически не касается, меняет трассу и уходит из Парка Кулибина, который является объектом культурного наследия, и, таким образом, минимизирует своё влияние. Более того - более щадяще относится ко всей окружающей застройке и улично-дорожной сети. Если станция "Оперный театр" предполагала перекладку уличной сети, 900 метров трамвайных путей, то в данном случае это практически не потребуется", - прокомментировал чиновник.

На станции Сенной будет параллельно проектироваться и в перспективе планируется построить транспортно-пересадочный узел. Здесь работы начнут после освобождения территории.

"В идеале - добиться того, чтобы без выхода на улицу приехать на метро и пересесть на трамвай, на автобус в рамках автостанции. И спокойно продолжить маршрут в направлении Кстово - в область или в центр города, в заречную часть в том числе", - сказал Сергей Морозов.

В настоящее время ожидается окончательное подписание соглашения правительством РФ в части финансирования строительно-монтажных работ.

Как сообщалось ранее, в декабре 2021 года был заключен муниципальный контракт с АО "Моспроект-3" на продление Автозаводской линии метро до станции "Сенная".

Схема реорганизации дорожного движения на время строительства предполагает, что площадь Свободы будет полностью закрыта, разрабатываются варианты сохранения движения общественного транспорта.