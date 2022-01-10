Автостанцию "Сенную" снесут для строительства метро в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Члены постоянной комиссии Гордумы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству на заседании 21 января обсудили ход строительства новой ветки метрополитена до площади Сенной.

Генеральный директор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков сообщил, что что в декабре 2021 года был заключён муниципальный контракт с АО "Моспроект-3" на проектирование и продление линии метрополитена от станции "Горьковская" до площади Сенной. Стоимость контракта составляет 35,5 млрд рублей. Две новые станции должны появится уже к концу 2025 года.

По словам Андрея Левдикова, сейчас рассматривается возможность двух вариантов расположения промежуточной станции - "Оперный театр" (вариант 2011 года) или "Площадь Свободы" (вариант 2021 года).

Второй вариант, по словам Левдикова, имеет целый ряд преимуществ: прежде всего - отсутствие изгибов, что позволит сократить объёмы строительства, и в будущем – время в пути. Кроме того, на время строительства не нужно будет прерывать движение трамваев по ул. Белинского, что будет неизбежно в варианте 2011 года. В новом проекте также сокращена длина пешеходных переходов под станциями и количество эскалаторов.

Депутаты согласились и с позицией, что при возведении станции метро на площади Свободы придётся переносить меньшее количество коммуникаций, нежели при строительстве станции "Оперный театр".

Андрей Левдиков также рассказал, что строительство новой ветки метро включает четырнадцать этапов.

На первом этапе, который намечен на март 2022 года, проект подготовки территории строительства будет направлен на экспертизу. В него входит три стартовых котлована: на улице Горького и на площадях Свободы и Сенной. В настоящее время схема реорганизации движения практически готова. Сейчас разрабатываются варианты сохранения движения общественного транспорта на площади Свободы, поскольку, скорее всего, на время работ территорию придётся перекрыть.

Кроме того, в строительный котлован попадает автостанция "Сенная", соответственно, она будет снесена. ГУММиД предполагает строительство новой автостанции поблизости.

"Со строительством новых станций метро мы однозначно ждём увеличения пассажиропотока. Надеемся, что метрополитен будет окупаться процентов на 50-70 больше против сегодняшнего", – заявил директор МП "Нижегородское метро" Олег Яушев.

Напомним, что правительство Нижегородской области подписало соглашения с Минстроем РФ и Минфином РФ о направлении 1 млрд рублей из средств федерального бюджета на данные работы. Средства будут выделены в качестве инфраструктурного кредита.

Ранее сообщалось, что конкурс на проектирование новых станций "Варя" и "Сормовская" на Сормовско-Мещерской линии нижегородского метрополитена планируется объявить следующей осенью. На разработку ПСД потребуется 12 месяцев. Продление Сормовско-Мещерской оценивается в 19 млрд рублей.

СПРАВКА:

Проектируемый участок метрополитена включает в себя 2 перегона, 2 станционных комплекса и тупики для оборота подвижного состава за станцией "Площадь Сенная". Ориентировочная строительная длина трассы по проекту 2021 года – 3,23 км. Количество строительных площадок – 5, минимальная глубина заложения – 24 метра.

В случае строительства по по проекту 2021 года будет предусмотрено три выхода из метро: около сквера 1905 года, напротив АО "Атомэнергопроект" и на пересечении улиц Горького и Ошарская. На станции "Площадь Сенная" также будет предусмотрено три выхода, один из которых будет расположен на месте существующей автостанции. Расположение ещё двух выходов обсуждается.