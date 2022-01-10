Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 23 января Общество

Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 23 января

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Ещё 1258 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 23 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было выявлено 1358 случаев заболевания коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 242 650 человек.

При этом 224 502 жителя региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 242 человека. Общая статистика летальных исходов достигла 10 362 человека, в том числе 23 человек скончались за последние сутки.