Форум креативных территорий в Нижнем Новгороде приурочат к Году культурного наследия народов России Культура и отдых

Форум креативных территорий в Нижнем Новгороде приурочат к Году культурного наследия народов России

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Форум креативных территорий в Нижнем Новгороде приурочат к Году культурного наследия народов России, сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент развития туризма и народных художественных промыслов региона.

Согласно информации, готова предварительная программа мероприятий в рамках Года культурного наследия народов России. В частности, она будет включать Глобальный форум креативных территорий и Всемирный конгресс традиционной игрушки. Кроме того, в течение года пройдут тематические конкурсы, акции и флешмобы.

В соответствии с утверждённым 30 декабря 2021 года указом президента 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. В течение двух месяцев правительству РФ поручено разработать план мероприятий, который станет основой региональной повестки.

Ранее сообщалось, что за два года отрасль НХП региона в качестве мер поддержки получила 16,6 млн рублей.

Напомним, что первый форум креативных технологий состоялся 1 октября 2021 года на площадке Нижегородской ярмарки. В нём приняли участие около 80 предприятий НХП из России и Республики Беларусь.