Умеренно холодная погода ожидается в Нижегородской области в конце января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Умеренно холодная погода ожидается в Нижегородской области в конце января.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем ожидается малооблачная погода, -6..-8°, ветер слабый. При этом ночью температура воздуха понизится до отметки в -16..18°.

25 января в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит -7..-9°.

26 января ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман. Ночью столбики термометров приблизятся к отметке в -9..-11°, а днем -6..-8°.

К середине недели в Нижегородской области похолодает - до -17° ночью. Так, 27 и 28 января в регионе будет наблюдаться переменная облачность, небольшой снег, возможен туман. Днем температура воздуха составит -10..12°.

В выходные в регионе на фоне небольшого снега и сильного тумана станет чуть теплее. Днем температура воздуха будет составлять -5..-7°.