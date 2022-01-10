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Умеренно холодная погода ожидается в Нижегородской области в конце января.
По прогнозам синоптиков, сегодня днем ожидается малооблачная погода, -6..-8°, ветер слабый. При этом ночью температура воздуха понизится до отметки в -16..18°.
25 января в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит -7..-9°.
26 января ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман. Ночью столбики термометров приблизятся к отметке в -9..-11°, а днем -6..-8°.
К середине недели в Нижегородской области похолодает - до -17° ночью. Так, 27 и 28 января в регионе будет наблюдаться переменная облачность, небольшой снег, возможен туман. Днем температура воздуха составит -10..12°.
В выходные в регионе на фоне небольшого снега и сильного тумана станет чуть теплее. Днем температура воздуха будет составлять -5..-7°.
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