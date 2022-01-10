Движение на участке ул. Романтиков в Нижнем Новгороде временно ограничено Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение на участке ул. Романтиков в Нижнем Новгороде временно ограничено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, до 20:00 12 февраля будет временно приостановлено движение транспорта по улице Романтиков на участке дороги напротив дома №3.

"Ограничение движения связано с прокладкой новых инженерных сетей. Объезд зоны проведения работ будет организован по прилегающим улицам", - отметили в городском департаменте.

Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.