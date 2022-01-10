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Движение на участке ул. Романтиков в Нижнем Новгороде временно ограничено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, до 20:00 12 февраля будет временно приостановлено движение транспорта по улице Романтиков на участке дороги напротив дома №3.
"Ограничение движения связано с прокладкой новых инженерных сетей. Объезд зоны проведения работ будет организован по прилегающим улицам", - отметили в городском департаменте.
Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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