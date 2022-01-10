Юрий Станкевич: "Создание "зеленой" экономики – это тренд ближайших десятилетий" Экономика

Юрий Станкевич Фото: пресс-служба партии

В Государственной Думе РФ по инициативе председателя парламента Вячеслава Володина создана межфракционная рабочая группа по правовому обеспечению внедрения "зеленой" экономики. От комитета по энергетике в нее вошел депутат фракции "Единой России", который представляет Нижегородскую область, Юрий Станкевич.

"Сегодня мы должны отвечать на вызовы, связанные с изменением климата, и адаптировать под них многие сферы нашей жизни. Создание "зеленой" экономики – это тренд ближайших десятилетий. И в этой связи должна быть слаженная работа Государственной Думы с Правительством России, чтобы все изменения вносились согласованно и в срок. А для достижения общей цели необходимо консолидировать усилия представителей власти, бизнеса, экспертов и граждан", - отметил Юрий Станкевич.

Напомним, президент России Владимир Путин 23 ноября 2021 года подписал перечень поручений, направленных на реализацию Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и обеспечение при этом максимально возможных темпов роста экономики и доходов граждан. Среди первоочередных задач, которые стоят перед Государственной Думой, – внесение соответствующих изменений в законодательство в различных сферах.

Кроме координации законотворческой деятельности рабочая группа будет решать вопросы взаимодействия с органами федеральной и региональной власти, бизнес-сообществом, научными организациями, общественными и профессиональными объединениями по выработке наиболее эффективных законодательных решений.

"Мы должны вовлекать в создание "зеленой" экономики сами предприятия, у них должна быть заинтересованность в этом процессе. Я представляю в Государственной Думе один из крупнейших промышленных регионов России. Поэтому для меня важно, чтобы государство поддерживало те производства, которые будут внедрять "зеленые" технологии. От этого будет напрямую зависеть не только снижение влияния на экологию, но и развитие инфраструктуры регионов. И глава Нижегородской области Глеб Никитин, как председатель комиссии Госсовета РФ по экологии и природным ресурсам, уже выходил с рядом соответствующих инициатив", - сказал Юрий Станкевич.

В Нижегородской области вопросам экологии уделяется особое внимание. Так, в 2021 году было подписано соглашение о строительстве в Выксе крупного электрометаллургического комплекса полного цикла по экологичным технологиям. Это производство станет одним из самых современных в Европе и в мире и будет соответствовать всем международным экологическим требованиям и задаче по уменьшению углеродного следа.

Экологичность проекту обеспечивает то, что сталь будет производиться из железной руды и природного газа методом прямого восстановления железа (DRI, Direct Reduced Iron). Помимо самого электрометаллургического комплекса с современной технологией производства проект включает создание всей сопутствующей инфраструктуры.

Напомним, в федеральном бюджете на 2022-2024 годы учтены экологические инициативы партии "Единая Россия". Они разработаны на основе предложений, поступивших в народную программу из всех регионов страны. Дополнительные субсидии предусмотрены субъектам на ликвидацию свалок в рамках федерального проекта "Чистая страна". Кроме того, предусмотрено финансирование различных инициатив для решения климатических проблем, в том числе, создание к 2024 году сети наблюдений за поглощением парниковых газов для раскрытия полного потенциала лесов и других экосистем.