Девять нижегородских школ и два детсада закрыты на карантин по коронавирусу и ОРВИ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Девять нижегородских школ и два детсада закрыты на карантин по коронавирусу и ОРВИ. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на минобразования региона.

Согласно информации, по данным на 21 января две школы и один детсад в Нижегородской области полностью закрыты на карантин по коронавирусной инфекции.

Также на карантин по гриппу и ОРВИ полностью закрыты 7 школ и один детский сад. Обучение детей организовано в дистанционном режиме.

Помимо прочего ещё 468 классов в 191 школе закрыты на карантин (это составляет около 3% от всех классов региона).

Ранее сообщалось, что почти 40 тысяч детей заболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Нижегородской области с начала пандемии. Пункты вакцинации от коронавируса для подростков уже организованы в Нижегородской области, ожидается лишь поставка препарата "Спутник М".