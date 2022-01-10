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Общество

Капитальный ремонт кровли нижегородской гимназии №17 завершат к концу января

24 января 2022 15:15  [71] Общество

Фото: с сайта гимназии

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Капитальный ремонт кровли нижегородской гимназии №17 планируется закончить к концу января. Об этом заявили в администрации Приокского района.

В ходе работ демонтировано старое покрытие, произведено утепление керамзитом. Затем специалисты переложили стены и сделали кирпичные вентиляционные шахты, а также изолировали поверхности из пенополиуретана методом напыления.

Ремонтные работы проводятся без остановки учебного процесса.

Глава Приокского района Михаил Шатилов рассказал, что администрация внимательно следит за ходом ремонта, каждую неделю выезжает на место.

На данный момент работы находятся в завершающей стадии, ремонт планируется закончить к концу этого месяца. Стоимость ремонта составила около 5 миллионов рублей.

"Это долгожданные работы для гимназии, итоговый результат ждут и учителя, и дети, и родители", - сказал Михаил Шатилов.

Напомним, нижегородская школа №106 открылась после капитального ремонта в начале третьей четверти.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит более 860 млн рублей на капремонт школ в 2022-2023 годах. Yа эти средства планируется проводить комплексный ремонт 10 образовательных учреждений.

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Теги:
капремонт Приокский район Школы
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