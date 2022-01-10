Депутаты исполнили мечту многодетной семьи из Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба партии

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода Инна Ванькина, Денис Миронов и Татьяна Скоробогатова исполнили новогоднюю мечту многодетной семьи из Нижнего Новгорода. Семья Раевых, которая воспитывает пятерых детей, мечтала о новом ноутбуке. О своем желании старшая дочь Мария написала на "Елку желаний". Накануне новый компьютер уже передали семье.

"С большим удовольствием с коллегами исполнили мечту многодетной семьи. Замечательная семья, родители используют все возможности для развития своих детей. Все нас встретили с таким теплом! Ребята были так искренне рады подарку, открывали долгожданную коробочку с замиранием сердца, и сколько потом было радости в их глазах. Я сама воспитана в многодетной семье, знаю, как по-доброму дети могут делить какие-то вещи между собой. А сейчас, когда применяются дистанционные форматы учебы и проходят онлайн-занятия, новый компьютер просто необходим для получения знаний и общения. Так что пусть наш подарок послужит этой семье только добром", - отметила Татьяна Скоробогатова.

В семье Раевых пятеро детей: 15, 11, 8 лет, 3 года и 2 месяца. Трое ребят уже учатся в школе, поэтому новым компьютером будут пользоваться они все.

"Вот уже на протяжении двух лет принимаю участие в масштабной благотворительной акции "Елка желаний". Это прекрасная возможность стать Дедом Морозом и исполнить чью-то мечту. В этом году мне посчастливилось познакомиться с этой многодетной семьей из Канавинского района. Праздники приходят и уходят, но остается самое важное – радость и счастье в глазах детей. Дело не в подарках, а во внимании и положительных эмоциях, которых зачастую так сильно не хватает. Давайте творить волшебство для тех, кто в этом нуждается сильнее всего", - отметил Денис Миронов.

"Акция "Елка желаний" помогает встретиться тем, кто мечтает о чуде и тем, кто это чудо может исполнить. Здорово, когда в семье дети дружат! Желаю им успехов в учебе и здоровья", - сказала Инна Ванькина.

Напомним, в Нижегородской области проходит новогодняя акция "Елка желаний".

Ее цель – исполнить новогодние мечты детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и ребят из многодетных семей или семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В регионе к акции присоединился весь партактив, а также депутатский корпус "Единой России". Они исполняют новогодние желания юных нижегородцев.

Исполнение заявок, поданных на участие в акции в 2021 году, продлится до 28 февраля 2022 года.