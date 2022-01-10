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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин
Нижегородский аэропорт работает в штатном режиме, несмотря на туман. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила директор по стратегическим коммуникациям аэропорта "Стригино" Татьяна Яровая.
"Аэропорт работает в штатном режиме, трудностей не наблюдается", – рассказала Татьяна Яровая.
Ранее сообщалось, что по прогнозам синоптиков, 24 января днем ожидается малооблачная погода, -6..-8°, ветер слабый. При этом ночью температура воздуха понизится до отметки в -16..18°.
Как в свою очередь сообщает "НТА-Приволжье", в Нижнем Новгороде из-за критической влажности воздуха образовался туман.
По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, поступившая воздушная масса в регион принесла с собой высокую влажность, которая до настоящего времени держится на критическом уровне 97-98%.
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