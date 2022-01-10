Нижегородский аэропорт работает в штатном режиме, несмотря на туман Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский аэропорт работает в штатном режиме, несмотря на туман. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила директор по стратегическим коммуникациям аэропорта "Стригино" Татьяна Яровая.

"Аэропорт работает в штатном режиме, трудностей не наблюдается", – рассказала Татьяна Яровая.

Ранее сообщалось, что по прогнозам синоптиков, 24 января днем ожидается малооблачная погода, -6..-8°, ветер слабый. При этом ночью температура воздуха понизится до отметки в -16..18°.

Как в свою очередь сообщает "НТА-Приволжье", в Нижнем Новгороде из-за критической влажности воздуха образовался туман.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, поступившая воздушная масса в регион принесла с собой высокую влажность, которая до настоящего времени держится на критическом уровне 97-98%.