Работы по строительству ФОКОТа в Ленинском районе возобновятся с наступлением теплой погоды Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Сегодня, 24 января, в Ленинском районе Нижнего Новгорода прошло выездное совещание по вопросу строительства второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Работы на спортивном объекте возобновятся с наступлением теплой погоды.

Депутаты сначала осмотрели площадку ФОКОТа, после чего встретились с инициативной группой местных жителей. Общественные контролеры регулярно проводили мониторинги хода строительства объекта.

"Работы по строительству идут хорошим темпом. Посещал объект последний раз в сентябре – еще не было ничего особо сделано. А сегодня уже видны контуры, установлена часть оборудования. Главное, сохранить это движение и с возобновлением работ. За всеми этапами следят депутаты "Единой России" всех уровней. Уверен, что спортивный комплекс будет очень востребован у жителей, они это и сами подтверждают. Чем больше населения будет заниматься спортом, тем крепче будет здоровье нации", - отметил депутат Государственной Думы Евгений Лебедев.

Благодаря строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа фактически будет реанимирована заброшенная на протяжении трех десятилетий территория стадиона "Красная Этна". Там появятся многофункциональная хоккейная коробка с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, воркаут-площадка и спортивные тренажеры.

На данный момент закуплено все необходимое оборудование, оно сейчас находится на хранении. Полностью подготовлено основание спортивного объекта и установлена малая спортивная площадка ГТО, выполнено ограждение территории.

Как рассказал депутат городской Думы Нижнего Новгорода, секретарь местного отделения "Единой России" Ленинского района Андрей Дранишников, все, что сделано, согласовано с жителями. Неоднократно организовывались встречи, проходили обсуждения, чтобы получить добро на определенные работы.

"Это исторически особенное место. Стадион был одной из центральных точек района и всегда пользовался спросом. Но к великому сожалению, он был заброшен: все сооружения разрушились, не было должного содержания. И то, что мы видим сейчас, – это результат огромной работы. Самое главное, что нам удалось сохранить большое футбольное поле и легкоатлетический круг. Дел еще много, будем двигаться, и уже сейчас есть планы по дальнейшему развитию территории. Рядом школа, у которой есть только спортивный зал. А здесь мы получаем оборудованный стадион, который можно использовать по разным направлениям", - сказал Андрей Дранишников.

Подобный спортивный объект на бывшем стадионе "Красная Этна" будет первым в Нижнем Новгороде и третьим в регионе. В 2020 году первый ФОК открытого типа был построен в р.п.Бутурлино, в 2021 году – в городе Арзамасе.

"Когда стадион был в расцвете, все жители здесь занимались спортом: были различные секции, свои спортивные команды. А потом он постепенно разрушался. Но даже в состоянии упадка здесь проводились хоккейные турниры, играли в футбол. Все местные жители переживали, что стадион просто застроят, а мы так любили проводить здесь время! И, наконец, дождались восстановления стадиона – единственного в Ленинском районе. Планы на него серьезные: как учитель – буду водить сюда детей на занятия, как мама – проводить здесь время со своим ребенком, да и сама буду не против позаниматься на новом стадионе!" - поделилась местная жительница Янетта Барышникова.

Работы проводятся в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни» национального проекта "Демография" и проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия".

Напомним, по инициативе "Единой России" правительство в прошлом году выделило регионам 2 млрд рублей на строительство ФОКОТов и развитие спортивной инфраструктуры. В 2022 году в Нижегородской области работы продолжатся сразу на двух площадках, где будут созданы физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа – в Нижнем Новгороде и Дзержинске.