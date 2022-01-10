Президент ЛУКОЙЛа посетил Кстовский НПЗ

Кстовский нефтеперерабатывающий завод
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На Кстовском НПЗ начались пуско-наладочные работы на комплексе переработки нефтяных остатков. После его запуска существенно увеличится глубина переработки и доля светлых нефтепродуктов в продукции.
С ходом работ на днях ознакомился глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Также он провел совещание по развитию предприятия в рамках масштабной инвестиционной программы.
В 2021 году на НПЗ были введены установка изомеризации ПЕНЕКС и блок полимерно-битумных вяжущих, до этого – инновационный центр разработок битумных материалов и центр отгрузок битума.
Кроме того, недавно на Кстовском НПЗ был заложен первый камень комплекса производства полипропилена.
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