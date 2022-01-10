Президент ЛУКОЙЛа посетил Кстовский НПЗ Бизнес

Кстовский нефтеперерабатывающий завод Фото: ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез

На Кстовском НПЗ начались пуско-наладочные работы на комплексе переработки нефтяных остатков. После его запуска существенно увеличится глубина переработки и доля светлых нефтепродуктов в продукции.

С ходом работ на днях ознакомился глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Также он провел совещание по развитию предприятия в рамках масштабной инвестиционной программы.

В 2021 году на НПЗ были введены установка изомеризации ПЕНЕКС и блок полимерно-битумных вяжущих, до этого – инновационный центр разработок битумных материалов и центр отгрузок битума.

Кроме того, недавно на Кстовском НПЗ был заложен первый камень комплекса производства полипропилена.