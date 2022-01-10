Акция памяти "Блокадный хлеб" пройдёт в Нижегородской области Общество

Фото: предоставлено организаторами акции

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородская область присоединится к Всероссийской акции "Блокадный хлеб", приуроченной ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этом году мероприятия пройдут как в онлайн, так и в офлайн форматах. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Согласно информации, 27 января в 12:00 на сайте, а также в сообществе Центра культуры "Рекорд" во "ВКонтакте" начнётся театрализованный военно-патриотический онлайн-концерт "Блокадный Ленинград" в исполнении артистов Нижегородского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина.

Кроме того, в районных учреждениях культуры пройдут исторические марафоны, уроки мужества, выставки памяти и конкурсы детских рисунков, а также книжные обзоры и показы патриотических фильмов.

Помимо этого, с 24 по 30 января в библиотеках города и области будут проводиться тематические выставки, лектории и другие интернет-проекты.

В акции памяти "Блокадный хлеб" также примут участие "Волонтёры Победы". 27 января в течение всего дня они будут раздавать нижегородцам информационные листовки и кусочек хлеба весом в 125 граммов - именно такой паёк получали на день жители Ленинграда в самые тяжёлые времена блокады.