Юрий Шалабаев: "Каждый считает себя частью студенчества" Общество

Юрий Шалабаев Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с днем студента.

По его словам, этот уникальный праздник по истине дорог не только студентам и профессорско-преподавательскому составу высших учебных заведений.

"Я уверен, что бывших студентов нет: каждый из тех, кто на себе проверил, как весело живут студенты от сессии до сессии, кто гордится знаниями, полученными в вузе, кто хранит студенческую дружбу, всегда будет считать себя частью студенчества", - отмечается в его поздравлении.

"Пусть все экзамены и зачеты, которые подготовила вам судьба, вы сдадите только на "отлично". Пусть знания, полученные в вузе, станут надежной основой вашей дальнейшей успешной карьеры! Пусть творчество и студенческий задор навсегда поселятся в ваших сердцах", - сказал Юрий Шалабаев.