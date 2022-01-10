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Общество

Стойки для зарядки мобильных устройств устанавливаются в аэропорту Нижнего Новгорода

25 января 2022 10:07  [39] Общество

Фото: пресс-служба аэропорта

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Стойки для зарядки мобильных устройств устанавливаются в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта им. В.П. Чкалова.

Согласно информации, всего будет установлено 45 стоек, все они будут размещены рядом с сиденьями.

Отмечается, что стойки для зарядки гаджетов уже установлены в зонах пребывания пассажиров на первом и втором этажах общей зоны аэровокзального комплекса, в зоне ожидания вылетов внутренних воздушных линий. В ближайшее время они появятся и в зале вылета международных воздушных линий.

Ранее сообщалось, что почти 1,5 млн человек составил пассажиропоток нижегородского аэропорта за 2021 год.

Отмечается, что в 2021 году из Нижнего Новгорода выполнялись рейсы в рамках регулярной полетной программы по 23 направлениям в обход Москвы.

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Теги:
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