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Анонсы событий для СМИ на 21 января 2022 года
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Происшествия

Участников Павловской ячейки экстремистской организации осудили условно

25 января 2022 11:30  [42] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Осуждены трое участников Павловской ячейки экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории России. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно информации, в 2019 году сотрудники УФСБ России по Нижегородской области пресекли противоправную деятельность участников Павловской ячейки централизованной религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" (деятельность запрещена решением Верховного суда России от 20.04.2017​).

Указанные лица проводили религиозные обряды в жилых помещениях на территории Нижегородской области. У фигурантов была изъята литература экстремистского содержания, рассказали в УФСБ.

В 2021 году решением Павловского городского суда Нижегородской области троих подсудимых признали виновными по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

В январе 2022 года апелляционная инстанция Нижегородского областного суда оставила данный приговор без изменения.

Напомним, руководитель "Свидетелей Иеговы" (деятельность запрещена решением Верховного суда России от 20.04.2017​) в Дзержинске Нижегородской области был оштрафован за экстремистские брошюры.

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Теги:
Суд ФСБ Экстремизм
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