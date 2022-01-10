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Экономика

Павловская ЦРБ получит более 120 млн рублей на модернизацию

25 января 2022 12:53  [61] Экономика

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

В 2022 году продолжится модернизация Павловской ЦРБ — на эти цели будет направлено 122,4 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Средства выделены по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

"В составе Павловской ЦРБ более 50 структурных подразделений. Медицинская помощь на базе больницы оказывается жителям сразу нескольких районов. Важно, чтобы для этого были созданы все необходимые условия. Помню, как приезжал в Павловскую ЦРБ в самом конце сложного 2020 года. Обсудили тогда с медиками, на что необходимо направить средства в первую очередь. В этом году работа будет расширена в рамках программы модернизации первичного звена, которая реализуется по инициативе президента России Владимира Путина", — отметил Глеб Никитин.

Глава региона также добавил, что в 2021 году Павловской центральной районной больнице уже было выделено около 78 млн рублей на капитальный ремонт и закупку нового медицинского оборудования по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Нижегородской области. Кроме того, для обеспечения работы амбулаторной сети больница получила 19 автомобилей повышенной проходимости "Соболь".

Главный врач Павловской ЦРБ Александр Маслагин рассказал, что этом году планируется провести ремонтные работы на 16 объектах. В частности, 21 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт кровли поликлиники в районном центре на улице Советской. Остальные средства пойдут на капремонт Лаптевской и Абабковской врачебных амбулаторий, Варежского, Кряжевского, Коровинского и Грудцинского ФАПов, всех взрослых поликлиник, в том числе в р. п. Тумботино и г. Ворсме, детской поликлиники по ул. Гастелло в г. Павлове, а также Горбатовской больницы

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина на территории Российской Федерации реализуется целевая программа модернизации первичного звена здравоохранения. Ее главная цель — обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи.

Общий объем финансового обеспечения программы модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области на 2021−2025 гг. составляет более 15,6 млрд рублей, из которых 14,8 млрд руб. средства из федерального бюджета, а 0,8 млрд руб. — из областного.

Раннее сообщалось, что системе здравоохранения Нижегородской области будет выделено ещё 38 млн рублей для дополнительных выплат при приеме медиков на работу.

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Теги:
больницы Павловский район
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