Только двух девочек назвали Татьянами в Нижегородской области с начала года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Только двух девочек назвали Татьянами в Нижегородской области с начала года. Об этом сообщило НТА-Приволжье.

По данным на 25 января, с начала года родители дали имя Татьяна лишь двум новорожденным, сообщили ИА "НТА-Приволжье" в Главном управлении ЗАГС по Нижегородской области.

Напомним, что по данным на 25 января 2020 года, в регионе было зарегистрировано восемь новорожденных Татьян.

Также напомним, что в 2021 году Артем и София стали самыми популярными именами для новорожденных в Нижегородской области. Артемом назвали 720 мальчиков, а Софьей 629 девочек.

СПРАВКА:

Татьянин день отмечается в честь раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 12 (25) января.

В России в эту дату также празднуется День студенчества.