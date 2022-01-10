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Общество

Только двух девочек назвали Татьянами в Нижегородской области с начала года

25 января 2022 13:22  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Только двух девочек назвали Татьянами в Нижегородской области с начала года. Об этом сообщило НТА-Приволжье.

По данным на 25 января, с начала года родители дали имя Татьяна лишь двум новорожденным, сообщили ИА "НТА-Приволжье" в Главном управлении ЗАГС по Нижегородской области.

Напомним, что по данным на 25 января 2020 года, в регионе было зарегистрировано восемь новорожденных Татьян.

Также напомним, что в 2021 году Артем и София стали самыми популярными именами для новорожденных в Нижегородской области. Артемом назвали 720 мальчиков, а Софьей 629 девочек.

СПРАВКА:

Татьянин день отмечается в честь раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 12 (25) января.

В России в эту дату также празднуется День студенчества.

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Теги:
Дети Рождаемость
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