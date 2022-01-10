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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин
Только двух девочек назвали Татьянами в Нижегородской области с начала года. Об этом сообщило НТА-Приволжье.
По данным на 25 января, с начала года родители дали имя Татьяна лишь двум новорожденным, сообщили ИА "НТА-Приволжье" в Главном управлении ЗАГС по Нижегородской области.
Напомним, что по данным на 25 января 2020 года, в регионе было зарегистрировано восемь новорожденных Татьян.
Также напомним, что в 2021 году Артем и София стали самыми популярными именами для новорожденных в Нижегородской области. Артемом назвали 720 мальчиков, а Софьей 629 девочек.
СПРАВКА:
Татьянин день отмечается в честь раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 12 (25) января.
В России в эту дату также празднуется День студенчества.
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