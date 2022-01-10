Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
25 января 2022 15:42  [99] Минобразования не планирует переводить нижегородских школьников на дистант в связи с распространением "омикрона"
25 января 2022 15:10  [108] Нижегородские фермеры планируют начать экспорт мёда уже весной 2022 года
25 января 2022 15:00  [98] Депутаты ЗС НО предлагают внести изменения в законодательство о вывозе ТКО
25 января 2022 14:29  [120] Игорь Гордеев исполнил мечту 6-летнего борчанина о поездке в Великий Устюг
25 января 2022 13:22  [139] Только двух девочек назвали Татьянами в Нижегородской области с начала года
25 января 2022 12:45  [771] Контрольно-надзорные органы проводят проверки в "Школе 800"
25 января 2022 12:41  [197] Еще более 640 нижегородцев заболели коронавирусом за сутки
25 января 2022 12:10  [141] Горячая линия по вопросам работы нижегородского Навигатора допобразования пройдёт 27 января
25 января 2022 11:43  [185] Свыше 33 тысяч вызовов за неделю поступило в службу "112" в Нижегородской области
25 января 2022 11:18  [148] Олег Лавричев: "Студенты – самая активная часть нашего общества"
Общество

Нижегородские фермеры планируют начать экспорт мёда уже весной 2022 года

25 января 2022 15:10  [108] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородские фермеры планируют начать поставки продукции пчеловодства в зарубежные страны уже в текущем 2022 году, сообщили в региональном правительстве.

В частности, в Нижегородской области прошла встреча с сотрудников Минсельхоза, местных фермеров и руководителей компаний-импортёров из Литвы и Польши.

Напомним, недавно в Заксобрании Нижегородской области обсудили создание заготовительно-перерабатывающего предприятия для выхода продукции пчеловодства на мировой рынок. Оно займётся закупкой мёда у фермеров, формированием единых партий и отправкой их за рубеж. На базе предприятия будет создана экспресс-лаборатория для контроля качества мёда.

"В Нижегородской области много фермеров и личных подсобных хозяйств. Очень важно, что они не только активно участвуют в различных программах и проектах, но и являются их инициаторами", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что для реализации проектов в сфере АПК разработаны различные меры поддержки – гранты, субсидии, льготные кредиты. Кроме того, реализуются меры поддержки, нацеленные непосредственно на экспортёров.

"Чем больше нижегородских товаров представлено на внешних рынках, тем больше возможностей будет появляться для развития бизнеса", - сказал губернатор Нижегородской области.

Министр сельского хозяйства Николай Денисов отметил, что внутренний рынок насыщен продукцией пчеловодства, поэтому возникает необходимость в поиске новых рынков сбыта.

Инвестпроект стоимостью около 50 млн рублей реализует нижегородский фермер Алексей Тараканов на территории Богородского района. В настоящее время уже построен производственный цех, закуплено оборудование. Помимо собственных средств фермер взял льготный заём из Фонда поддержки АПК Нижегородской области. Кроме того, пчеловод рассчитывает на грантовую поддержку.

Он рассказал, что его хозяйство занимается пчеловодством около десяти лет и уже готово организовать экспорт не только своего мёда, но и других фермеров. Для этих целей создаётся кооператив. В настоящее время заключены договоры на поставки 500 тонн мёда в европейские страны, а первые партии будут отправлены уже этой весной.

Зарубежные гости отметили, что российский мёд вкусный и качественный. В Нижегородской они видят большой потенциал развития пчеловодства и заинтересованы в сотрудничестве с местными фермерами по приобретению мёда.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
апк Нацпроект Экспорт
Поделиться:
Новости по теме
18 января 2022 16:12  [1987] Предприятие для выхода продукции пчеловодства на мировой рынок создадут в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph