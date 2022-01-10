Нижегородские фермеры планируют начать экспорт мёда уже весной 2022 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородские фермеры планируют начать поставки продукции пчеловодства в зарубежные страны уже в текущем 2022 году, сообщили в региональном правительстве.

В частности, в Нижегородской области прошла встреча с сотрудников Минсельхоза, местных фермеров и руководителей компаний-импортёров из Литвы и Польши.

Напомним, недавно в Заксобрании Нижегородской области обсудили создание заготовительно-перерабатывающего предприятия для выхода продукции пчеловодства на мировой рынок. Оно займётся закупкой мёда у фермеров, формированием единых партий и отправкой их за рубеж. На базе предприятия будет создана экспресс-лаборатория для контроля качества мёда.

"В Нижегородской области много фермеров и личных подсобных хозяйств. Очень важно, что они не только активно участвуют в различных программах и проектах, но и являются их инициаторами", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что для реализации проектов в сфере АПК разработаны различные меры поддержки – гранты, субсидии, льготные кредиты. Кроме того, реализуются меры поддержки, нацеленные непосредственно на экспортёров.

"Чем больше нижегородских товаров представлено на внешних рынках, тем больше возможностей будет появляться для развития бизнеса", - сказал губернатор Нижегородской области.

Министр сельского хозяйства Николай Денисов отметил, что внутренний рынок насыщен продукцией пчеловодства, поэтому возникает необходимость в поиске новых рынков сбыта.

Инвестпроект стоимостью около 50 млн рублей реализует нижегородский фермер Алексей Тараканов на территории Богородского района. В настоящее время уже построен производственный цех, закуплено оборудование. Помимо собственных средств фермер взял льготный заём из Фонда поддержки АПК Нижегородской области. Кроме того, пчеловод рассчитывает на грантовую поддержку.

Он рассказал, что его хозяйство занимается пчеловодством около десяти лет и уже готово организовать экспорт не только своего мёда, но и других фермеров. Для этих целей создаётся кооператив. В настоящее время заключены договоры на поставки 500 тонн мёда в европейские страны, а первые партии будут отправлены уже этой весной.

Зарубежные гости отметили, что российский мёд вкусный и качественный. В Нижегородской они видят большой потенциал развития пчеловодства и заинтересованы в сотрудничестве с местными фермерами по приобретению мёда.