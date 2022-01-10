Начальник службы безопасности ООО "СиАрСиСи Рус" стал виновником ДТП в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Начальник службы безопасности ООО "СиАрСиСи Рус", экс-начальник РОВД Дальнеконстантиновского района Юрий Завьялов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя служебным автомобилем УАЗ Patriot, спровоцировал ДТП в Нижегородской области. Об этом сообщило ИА "НТА-Приволжье".

Как сообщил агентству юрист потерпевшей стороны, дорожно-транспортное происшествие произошло в начале декабря 2021 года на трассе Кстово – Дальнее Константиново. Автомобиль УАЗ Patriot, за рулем которого был Юрий Завьялов, совершил столкновение с автомобилей Toyota Land Cruiser 150, который двигался по встречной полосе движения. Сумма ущерба составила более 4,5 млн рублей.

Начальник службы безопасности ООО "СиАрСиСи Рус" на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, что показали взятые у него лабораторные анализы.

Виновник ДТП и ООО "СиАрСиСи Рус", на балансе которого находится автомобиль, отказались от добровольного возмещения суммы ущерба.

В настоящее время готовятся исковые документы для передачи дела в суд.

Стоит добавить, что 25 января 2022 года на судебном заседании рассматривался вопрос управления транспортным средством Юрием Завьяловым, который был ранее лишен водительского удостоверения. Виновному был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Судья вынес данное решение опираясь на справку, предоставленную из медорганизации, подтверждающую наличие у обвиняемого заболевания, требующего ежедневного введения жизненно необходимого лекарственного препарата.

Напомним, что ООО "СиАрСиСи Рус" стало победителем в конкурсе на право реализации пятого этапа строительства трассы М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань" (347−454-й км, Нижегородская область). "СиАрСиСи Рус" — непрофильная дочка АО "Китайская железнодорожная строительная корпорация" — "СRCC".

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Трасса М-12 "Москва – Нижний Новгород - Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.