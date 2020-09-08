"Автодор" определился с подрядчиками для строительства платной трассы через Нижегородскую область

Карта скоростной магистрали
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Государственная компания "Автодор" определилась с подрядчиками для строительства высокоскоростной платной автомагистрали "Москва-Казань", которая будет проходить через Нижегородскую область. Об этом сообщается на сайте торговой площадки компании.
После того, как конкурсы на восемь этапов были признаны несостоявшимися из-за того, что на каждый лот была подана только одна заявка, компания решила провести закупку у единственного поставщика.
Из восьми планируемых этапов строительства автотрассы три этапа (четвертый, пятый и шестой) касаются Нижегородской области.
Строительством на 4 и 6 этапе займется компания ДСК "Автобан". Стоимость работ составит 79,7 и 69,2 млрд рублей. На пятом этапе - ООО "СиАрСиСи рус" за 58,3 млрд рублей.
Напомним, что "Автодор" 27 июля открыл тендеры с общей начальной (максимальной) ценой контракта - 507,3 млрд рублей. Согласно документации, работы необходимо выполнить до июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что высокоскоростную платную автомагистраль "Москва-Казань", которая будет проходить через Нижегородскую область, построят до 2027 года. Правительство РФ согласовало поэтапную реализацию проекта строительства данной автотрассы.
Как сообщается в официальной группе компании "Автодор" в соцсети ВКонтакте, Нижегородская область стала первым регионом, согласовавшим прохождение трассы "М-12" - "Москва – Нижний Новгород – Казань" по своей территории. Протяженность участка составляет около 280 км.
От границы с Владимирской областью дорогу планируют проложить через Навашинский, Ардатовский, Арзамасский, Вадский, Перевозский, Бутурлинский, Сергачский, Пильнинский районы.
На границе с Владимирской областью намечено строительство нового моста через Оку, а на пересечениях с дорогами Нижний Новгород – Арзамас и Павлово – Мухтолово –возведение транспортных развязок.
На территориях, находящихся в непосредственной доступности от дороги, зарегистрировано более трех тысяч крупных и средних предприятий и организаций, в том числе ряд крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Расчетный экономический эффект, который получит Нижегородская область от строительства магистрали, оценивается в 156 млрд рублей.
Для скоростной автодороги "Москва-Казань" россияне предложили почти сто вариантов названий.
СПРАВКА:
Трасса "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую. В классификации федеральных автодорог она получит номер М-12.
По данным СБИС, ДСК "Автобан" зарегистрирована в Москве в октябре 1999 года. Размер уставного капитала 100 тысяч руб. Генеральный директор - Андреев Алексей Владимирович. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.
"Сиарсиси Рус" зарегистрирована в Москве в сентябре 2016 года. Размер уставного капитала 13 млн рублей. Генеральный директор - Мэн Тао. Основным видом деятельности компании является деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. В том числе компания занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей.
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