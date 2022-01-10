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Общество

Росгвардия оснастит общественный транспорт и кареты скорой помощи Нижнего Новгорода "тревожными кнопками"

25 января 2022 17:10  [101] Общество

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

В Нижегородской области Росгвардия будет оснащать общественный транспорт и кареты скорой помощи системами экстренного вызова вневедомственной охраны.

Уже заключены контракты на обеспечение охраны 120 единиц муниципального авто- и электротранспорта, включая 37 карет скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Для повышения безопасности на маршрутах движения общественного транспорта были заключены договоры, согласно которым после получения тревожного сигнала к муниципальному наземному автотранспорту, электротранспорту и автомобилям системы здравоохранения будет выезжать наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Также в рамках учебно-тренировочного занятия были отработаны действия росгвардейцев при получении сообщения о нарушении общественного порядка и общественной безопасности с транспортного средства.

Раннее сообщалось, что за прошедшею неделю в Нижегородской области в службу "112" поступило более 33 тысяч вызовов. Так, в службу скорой помощи обращались 8 631 раз, в полицию – 3 482 раз.

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Теги:
Безопасность Росгвардия Транспорт
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