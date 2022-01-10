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Общество

Размер нижегородских городских стипендий будет увеличен

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Глава города Юрий Шалабаев увеличил размер городских стипендий для студентов. Об этом он объявил на встрече со студентами в молодежном центре "Высота", которая прошла в формате онлайн.

По словам Юрия Шалабаева, размер именной стипендии главы города будет увеличен в два раза и составит 10 тысяч рублей ежемесячно. "В 2022 году также возрастет количество студентов, которые получат финансовую поддержку, - с 20 до 30 человек. Стипендиатами могут стать молодые люди, имеющие достижения в области науки, спорта, ведущие социально-значимую и общественную деятельность", - отметил мэр Нижнего Новгорода.

Также Юрий Шалабаев заявил, что на треть будет увеличен размер стипендии имени К.Минина и Д.Пожарского. 120 нижегородских студентов будут получать 3 тысячи рублей ежемесячно.

В три раза вырастет размер стипендии для социально незащищенных категорий студентов. Таким образом, 70 молодых людей смогут получать ежемесячно также по 3 тысячи рублей.

Как сообщалось ранее, решением главы города Юрия Шалабаева в прошлом году было увеличено количество победителей конкурса "Молодой Нижний", а призовой фонд премии вырос до 2 млн рублей. Нижегородцы подали на конкурс 73 уникальных проекта в восьми номинациях: "Предпринимательство", "Творчество", "Медиа", "Добровольчество", "Спорт и здоровье", "Патриотизм", "Городская среда", "Наука и образование".

Проекты оценивал экспертный совет из специалистов в разных сферах. 25 проектов получили гранты от 50 до 100 тысяч рублей: это проекты взаимопомощи, социальной адаптации, спортивные, театральные, научные, образовательные.

СПРАВКА:
Именная стипендия главы Нижнего Новгорода была учреждена в 2019 году с целью создания условий для включения студентов в социально значимую деятельность, реализации инновационного, интеллектуального и творческого потенциала студентов в интересах социально-экономического развития города, поддержки активных и талантливых молодых людей.

На именную стипендию главы города могут претендовать студенты, обучающиеся по очной форме обучения в государственных образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, находящихся на территории Нижнего Новгорода.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Студенты
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