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Общество

Росреестр и Кадастровая палата сократят сроки лицензирования в Нижегородской области

25 января 2022 18:35  [76] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Получателям лицензий геодезической и картографической деятельности Нижегородской области в 2022 году сократят сроки выдачи документов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росреестра.

Согласно информации, ведомства заявили о совместной работе над проектом по оптимизации и автоматизации процессов в сфере лицензирования и разрешительной деятельности. Данный проект, в частности, предусматривает изменение перечня документов и сроков выполнения административных процедур, необходимых для получения или переоформления лицензии.

Так, в 2022 году планируется сократить сроки:

- предоставления лицензии - с 45 до 15 рабочих дней;
- переоформления лицензии в случае добавления новых видов работ или смены адреса места их осуществления - с 30 до 15 рабочих дней;
- переоформления лицензии в случае реорганизации, изменения наименования, адреса места нахождения лицензиата – с 10 до 5 рабочих дней.

Кроме того, в 2022 году планируется перевести подачу заявлений от соискателей лицензии и лицензиатов в электронную форму.

Также планируется принимать сведения о техническом оборудовании и программных средствах в виде перечня, без приложения копий документов. Предусмотрено декларирование системы производственного контроля над соблюдением требований к выполнению геодезических и картографических работ и их результатов.

Таким образом Росреестр и Кадастровая палата намерены упростить процесс оформления сделок с недвижимостью и при этом сделать предоставление качественных услуг ведомств максимально доступным.

Ранее сообщалось, что Росреестр создал сервис "Земля для стройки", благодаря которому можно удалённо получить точную и актуальную информацию о землях, предназначенных для строительства.

Напомним, ведомство планирует интегрировать все свои сервисы на портал Госуслуг к концу 2023 года.

Напомним также, что в 2022 году будет проведена государственная кадастровая оценка в отношении всех учтённых в Едином государственном реестре недвижимости на территории Нижегородской области земельных участков.

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Теги:
лицензии Росреестр
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