Приём заявок на конкурс афиш фестиваля "Театральное Приволжье" продлили до 15 февраля Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Приём заявок на участие в конкурсе афиш и плакатов в рамках окружного фестиваля детских и молодёжных творческих коллективов "Театральное Приволжье" продлён до 15 февраля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службё полпреда президента РФ в ПФО.

Цель конкурса - повысить интерес молодёжи к фестивалю "Театральное Приволжье", а также к театральному искусству. Конкурс направлен на поиск талантливых молодых дизайнеров и художников, содействие в реализации их творческого потенциала.

В конкурсе могут участвовать жители ПФО от 6 до 30 лет включительно, cпециального образования или опыта работы в сфере искусства не требуется.

Работы могут быть выполнены в различных техниках — это и графика, и батик, и компьютерный дизайн, и краски, и фотоколлажи. В афишах, плакатах и баннерах авторы должны отразить главную идею фестиваля, информацию о спектаклях или финалистах конкурса.

Лучшие работы выберут эксперты. В состав жюри войдут в том числе представители Союза художников России, Российской академии художеств, а также главные художники крупнейших театров ПФО.

Для участия в конкурсе заявки и конкурсные материалы принимаются до 15 февраля 2022 года на электронный адрес: theatres.fest@mail.ru (с пометкой "Конкурс афиш").

С дополнительной информацией и правилами участия в конкурсе, можно ознакомиться на сайте фестиваля по ссылке.

Напомним, финал фестиваля детских и молодежных коллективов "Театральное Приволжье" стартовал в январе. В нём участвуют 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа: по одному лучшему спектаклю молодёжных и школьных театров из каждого региона.

В сезоне 2020-2021 годов участие приняли 416 театральных коллективов: 157 молодёжных и 256 школьных театров. Число актеров, принявших участие в конкурсных постановках, – около 5 000.