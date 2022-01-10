Более 40 искусственных сооружений возводят на шестом этапе строительства М-12 в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба компании

Более 40 искусственных сооружений возводят на шестом этапе строительства М-12 в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Автодор".

Согласно информации, на строительную площадку будущего моста через р. Суру на трассе М-12 доставили первые элементы металлоконструкций пролетного строения. Вес каждого – порядка 30 тонн. Всего, чтобы соединить берега Нижегородской области и Чувашской Республики, потребуются элементы общим весом порядка 9700 тонн. Мост через Суру – один из трех крупнейших искусственных сооружений трассы М-12, около километра.

Работы по укрупнительной сборке этих конструкция и надвижке пролетного строения планируется начать весной. Сейчас на мосту продолжается работа по устройству монолитных ростверков, по армированию и монтажу опалубки опор, стапеля для надвижки.

Мост даст возможность не только путешественникам, но и жителям г. Сергача (Нижегородская область) и г. Шумерли (Чувашская Республика) экономить время на поездке, сделает удобной доставку грузов с одного берега Суры на другой.

В работах на этом искусственном сооружении задействовано более 400 человек и 34 единицы техники.

Всего на 6 этапе М-12 протяженностью более 130 км идет строительство 47 искусственных сооружений, продолжается перенос и обустройство коммуникаций, устройство выемки, возведение насыпи. В целом на 6 этапе задействовано 3417 человек и 1161 единица техники.

Строительство М-12 идет в рамках национального проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года" (КПМИ).

Автомагистраль сократит время в пути от Москвы до Казани до 6,5 часов (вместо 12), объединит 5 регионов, свяжет 17 крупнейших региональных экономических центров, выведет грузовой траффик за пределы населенных пунктов и повысит безопасность дорожного движения.

Ранее сообщалось, что строительные работы начаты на всех участках трассы М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань".

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.