Все четыре вида вакцин от коронавируса имеются в наличии в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Все четыре вида вакцин от коронавируса имеются в наличии в Нижегородской области. Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на минздрав Нижегородской области.

Согласно информации, в регионе в настоящее время имеется порядка 500 тысяч доз вакцины "Спутник V", 40 тысяч доз "Спутника Лайт", 50 тысяч доз "ЭпиВакКороны" и еще около 9 тысяч доз вакцины "КовиВак".

При этом собеседник агентства отметил, что поставки "КовиВак" осуществляются в среднем один раз в квартал.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на 21 января в регионе вакцинацию прошли 1,8 млн нижегородцев. Коллективный иммунитет составляет 65,2%.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области выявлено уже 25 случаев заражения "омикроном".