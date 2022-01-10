Число заражений новым штаммом коронавируса "омикрон" в Нижегородской области увеличилось до 25 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Число заражений новым штаммом коронавируса "омикрон" в Нижегородской области увеличилось до 25. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, по состоянию на 25 января в регионе выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон".

Отмечается, что четыре случая - завозные. Установлено, что заболевшие прибыли из Нигерии, Доминиканы и Израиля, ОАЭ. В анамнезе у одного заболевшего пребывание в других регионах страны. В остальных случаях заболевшие не выезжали за пределы Нижегородской области.

При этом ведомство проводит эпидемиологическое расследование по каждому случаю заболевания. Так, устанавливается и обследуется круг лиц, контактировавших с заболевшим. Все заболевшие изолированы или же госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары.

Напомним, что 21 января был зафиксирован абсолютный рекорд по заболеваемости COVID-19 в регионе.

Ранее губернатор Глеб Никитин заявил, что в Нижегородской области в связи с риском заражения новым штаммом вируса "омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.