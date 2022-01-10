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"Лыжня России" пройдёт в Нижнем Новгороде 12 февраля

26 января 2022 13:43  [132] Спорт

Фото: Анастасия Макарычева

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Юбилейная Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России – 2022" пройдёт в Нижнем Новгороде 12 февраля. Об этом сообщили в областном правительстве.

Напомним, это мероприятие проводится ежегодно с 1982 года. В настоящее время этот зимний праздник объединяет около полутора миллионов поклонников лыжного спорта со всех регионах России.

Уже по традиции соревнования будут проходить на поляне рядом с ЖК "Окский берег".

В этом году состоятся старты на 5 и 10 км, а также впервые запланирован семейный забег. Кроме того, состоятся забег почётных гостей и брендированный забег для нижегородских предприятий - длина трассы для них составит символичные 2022 метра.

Принять участие в забегах на дистанции 10 км смогут участники старше 18 лет, на дистанции 5 км - юноши и девушки младше 17 лет, а на дистанции 500 метров - семьи с детьми до 10 лет (минимум три человека).

В связи с эпидобстановкой на территорию фестиваля можно будет пройти только в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки), и после измерения температуры. Кроме того, участникам старше 18 лет придётся предъявить QR-код или сертификат о вакцинации. На территории фестиваля будет действовать требование соблюдения социальной дистанции.

Участникам разрешается не использовать маски и перчатки только во время тренировки и забега.

"Обработка спортивного инвентаря должна осуществляться самостоятельно спортсменами перед его использованием", - предупреждают организаторы. Антисептики будут доступны во всех местах общего пользования.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться:

- коллективные заявки от спортивных и образовательных школ региона направляются на электронную почту flgno18@mail.ru с 7 по 11 февраля до 13:00 (не более 20 человек от школы);

- индивидуальные заявки оформляются на сайте zimafest.ru;

- команды на брендированный забег регистрируются на сайте zimafest.ru и по телефону: 8 (831) 430-15-01 с 7 по 11 февраля (количество участников в команде - три и более), телефон для справок: 430-15-01.

Свои номера участники забега смогут получить в районе старта 12 февраля, комиссия по допуску участников пройдёт с 9:00 до 11:00.

К заявке нужно приложить: паспорт или свидетельство о рождении, медицинский полис, полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал при оформлении допуска участников), справку от врача или персональное подтверждение об ответственности за своё здоровье и QR-код (для спортсменов старше 18 лет), медицинский допуск для спортсменов младше 18 лет.

Программа фестиваля:

с 9:00 - развлекательная программа на сцене, спортивные игры для детей;

9:00-11.00 - регистрация участников;

11:00 - семейный забег;

11:15 - награждение победителей семейного забега;

11:20 - разминка;

11:35 - торжественное открытие мероприятия;

12:00 - старт на дистанцию 5 км;

12:15 - старт на дистанцию 10 км;

12.30 - старт забега почётных гостей на 2022 м;

12.45 - старт корпоративного забега на 2022 м;

13.00 – 14:00 - награждение победителей и призёров соревнований.

Напомним, в "Лыжне России-2021" приняли участие более 13,5 тысяч нижегородцев.

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Теги:
Лыжный спорт Соревнования
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