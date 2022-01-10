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Бизнес

Банк "Открытие": геополитика по-прежнему останется доминирующим фактором ценообразования рубля

26 января 2022 15:26  [115] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие": геополитика по-прежнему останется доминирующим фактором ценообразования рубля. Об этом заявил старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

По его словам, в поддержку отечественной валюты помимо высокого счета текущих операций дополнительно выступил и Банк России, приостановив с 24 января с 15:00 операции по покупке валюты в рамках бюджетного правила.

Покупки валюты в рамках правила составляли рекордные 36,5 млрд руб. ежедневно (~ 9,5 млрд долл. за месяц), то есть чуть менее половины валютных поступлений от нефтегазового экспорта. Это должно выступить значительным фактором снижения волатильности национальной валюты в отсутствие дальнейшей эскалации конфликта.

"С учетом высокой разницы в уровне процентных ставок между долларом США и рублем, рекомендовать активную торговлю на валютном рынке можно только инвесторам, которые имеют непосредственным доступ к валютному рынку, могут торговать без значительных комиссий и готовы принять риск, свойственных волатильным рынкам. Большинству же россиян можно посоветовать перевести деньги в высокодоходный депозит или купить ОФЗ с коротким сроком погашения (до года). Учитывая значительные золотовалютные резервы страны и высокие цены на энергоносители, риск дефолта страны минимален. На горизонте года разница в процентных ставок с высокой вероятностью перекроет возможный доход от переоценки рубля за вычетом комиссионных при конвертации", - резюмировал эксперт Максим Петроневич.

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Теги:
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