Более 1000 спортивных мероприятий пройдут в Нижнем Новгороде в 2022 году Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода утвердили Календарный план физкультурно-спортивных мероприятий на 2022 год. Об этом стало известно на заседании городской Думы 26 января.

Так, в текущем году в Нижнем Новгороде планируется провести 1075 физкультурных и спортивных мероприятий. Календарный план сформирован на основании заявок федераций по различным видам спорта, сообщил директор департамента физической культуры и спорта администрации города Антон Ермаков.

Также он рассказал, что в прошедшем году было проведено 1125 мероприятий.

Отвечая на вопрос депутата Германа Карачаевского о причинах снижения числа мероприятий по сравнению с прошлым годом, Антон Ермаков пояснил, что в 2021 году часть мероприятий прошла в рамках 800-летия Нижнего Новгорода.

Глава профильного департамента также отметил, что в 2022 году часть спортивных федераций сократили количество дисциплин. Например, Федерация спортивной борьбы России исключила из числа дисциплин грэпплинг, приняв решение сосредоточиться на греко-римской борьбе.

Депутат Станислав Прокопович поинтересовался наличием в Нижнем Новгороде центров, в которых можно сдать нормы ГТО. "Созданы пять муниципальных центров по сдаче норм ГТО. Они принимают заявки и в дальнейшем предоставляют возможность всем желающим сдать нормы", – рассказал Антон Ермаков.

Глава города Юрий Шалабаев предложил департаменту физической культуры и спорта проработать возможность распространения информации о работе центров по сдаче норм ГТО через ТОСы и соседские центры.

Раннее сообщалось, что в 2022 году в Нижнем Новгороде запланировано создание 90 спортивных клубов.