Более 100 млн рублей направят на поддержку социальных проектов в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Более 100 млн рублей направят на поддержку социальных проектов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, 31 января стартует прием заявок на конкурсный отбор для предоставления грантов из бюджета региона при софинансировании Фонда президентских грантов. Прием заявок будет проводиться по 3 марта 2022 года.

Поддержка будет оказываться социально ориентированным НКО для реализации общественно полезных проектов и программ.

"В этом году более 100 миллионов будет выделено для поддержки социальных проектов в таком формате: половина средств направляется из регионального бюджета, половину предоставляет Фонд президентских грантов. Для некоммерческих организаций это отличная возможность для развития своих инициатив и проектов. Приглашаем всех принять участие", - отметил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Нижегородские НКО получат более 100 млн рублей от Фонда президентских грантов.